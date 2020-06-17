Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал государства СНГ к сплоченности на фоне пандемии коронавируса COVID-19, по его словам, эта ситуация «перекраивает» внешние рынки и заставляет лидеров ряда стран по-другому формулировать свои интересы, добиваться «нового позиционирования».

Мезенцев в среду принял участие в церемонии открытия выставки «Наша общая Победа» в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, она приурочена к празднованию 75-летия Великой Победы. В экспозиции представлены материалы об участии представителей всех стран Содружества в ключевых военных операциях (Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, Битва за Днепр, операция «Багратион»), а также о других аспектах жизни стран СНГ в тот период — партизанское движение, советский тыл, печать.

«Всегда, говоря о подвиге советского солдата, мы должны осмысливать его. Понимая, что мир становится сложнее, и даже эта беда, которую мы не ждали и не звали в наши дома, — COVID-19, она ведь по-своему перекраивает внешние рынки, заставляет страны, лидеров по-другому формулировать свои интересы, добиваться нового позиционирования за счет интересов других стран… И ответ на это только один: большая сплоченность, большее союзничество, большее уважение друг к другу, потому что мир сегодня настолько напряжен, что… заставляет оценить сделанное нами, наши связи и нашу историю», — сказал российский дипломат.

Он также отметил, что у Содружества огромный потенциал, в том числе в части сохранения памяти о Великой Победе. А представленная в музее выставка, по словам Мезенцева, утверждает «единство подходов всех стран Содружества в оценке этого исторического подвига».

Со своей стороны первый зампредседателя исполкома СНГ Виктор Гуминский отметил, что для народов стран СНГ память о минувшей войне поистине священна. «С первых дней войны люди разных наций и народностей сплотились в борьбе с фашизмом. У всех была одна цель — остановить врага. Мужество и стойкость наших народов стали главной силой, сокрушившей нацизм, который нес человечеству смерть и порабощение», — сказал Гуминский.

Он обратил внимание, что нынешний год объявлен в Содружестве годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Великое наследие Победы – это не просто наша общая память и наша общая история. Эти память и история омыты кровью и завоеваны ценой миллионов жизней лучших сыновей и дочерей всех без исключения народов СНГ. Наша задача, задача нынешнего поколения — не только сохранить этот огромный моральный ресурс, но и на деле обеспечить дальнейшее укрепление дружбы наших стран и народов», — добавил первый зампред исполкома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.