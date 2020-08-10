Работа по вывозу россиян, пожелавших вернуться на родину из США в период коронавируса, еще далека от завершения, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Эвакуация российских граждан, застрявших в США в разгар пандемии коронавирусной инфекции, продолжается. Сегодня мы провожали очередной вывозной рейс из международного аэропорта имени Дж.Ф.Кеннеди (город Нью-Йорк). На борту самолета – 391 пассажир, среди них — 12 младенцев», — заявил Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.

По его словам, на этом рейсе домой возвращаются 65 человек из так называемого «гуманитарного списка», которые нуждаются в незамедлительной репатриации. «Очень много пожилых людей, пенсионеров, лиц, оказавшихся в непростой жизненной ситуации», — отметил Антонов.

«Работа по вывозу россиян, по всей видимости, еще далека от завершения. Так, уже завтра мы отправляем еще один самолет с западного побережья – из города Лос-Анджелеса», — добавил посол.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.