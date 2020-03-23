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Все находящиеся в Турции российские граждане должны при первой возможности вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«Решение Росавиации следует понимать однозначно — как очередное и более чем серьезное предупреждение в адрес наших туристов и вообще всех российских граждан, временно находящихся в Турции, относительно необходимости незамедлительно использовать все имеющиеся возможности, чтобы выехать на Родину. Выехать, пока не поздно, поскольку возможности стремительно сокращаются», — передает РИА «Новости» слова Ерхова.

По его словам, многие россияне, которые находятся в Турции, рискуют повторить судьбу туристов, «зависших» в целом ряде стран, зачастую без средств к существованию, поэтому призыв вернуться на родину следует воспринять со всей серьезностью. У россиян есть несколько вариантов возвращения из Турции, отметил дипломат.

«По-прежнему летает в Стамбул «Аэрофлот», а это три регулярных рейса в день. Turkish Airlines объявили, что сохраняют рейсы на Москву — следите за их расписанием. Тем, кто прибыл в Турцию самостоятельно, без турпакета, настоятельно рекомендую воспользоваться именно этими пока еще действующими рейсами», — сказал Ерхов.

Он добавил, что немало российских граждан, в основном на юге, находятся в Турции на отдыхе по линии различных туристических агентств, эти агентства и вывозят их оттуда чартерными рейсами.

«Для них совет другой: если у вас уже приобретен авиабилет, обращайтесь в представительство соответствующей авиакомпании. Если нет — обращайтесь к турагенту. Еще вариант — приобретайте за наличные билеты на чартерные вывозные рейсы. Они осуществляются каждый день», — заявил Ерхов.

Он добавил, что российские загранучреждения в Турции — и посольство, и генконсульства — будут готовы оказать российским гражданам консультационное содействие, телефоны работают, организовано дежурство дипломатов.

Напомним, в воскресенье Росавиация сообщила, что с понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса.

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