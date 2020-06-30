Разговоры о том, что Москва якобы вмешалась во внутренние дела Минска в ходе нынешней избирательной кампании, несерьезные, они не имеют под собой даже минимум каких бы то ни было оснований, заявил во вторник посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вмешательство извне в выборы в республике. Лукашенко, в частности, отмечал, что за оппонентами действующей белорусской власти стоят «кукловоды», которые «и в Польше живут, и из России подкидывают». Лукашенко тогда не конкретизировал свои слова, однако еще до этого Комитет госконтроля (КГК) республики, комментируя уголовное «дело Белгазпромбанка», говорил о «кукловодах» из числа «больших начальников в «Газпроме», а, может быть, и выше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес российских компаний со стороны Минска являются голословными, интересы экономических гигантов находятся под защитой РФ.

"Мне все эти разговоры о том, что Россия вмешивается,… не кажутся не то, что серьезными, они не кажутся имеющими под собой даже самый минимум каких бы то ни было оснований", — сказал Мезенцев радио Sputnik Беларусь. По словам дипломата, Белоруссия для РФ — ближайший союзник, и есть "тысячи примеров особого, братского отношения" народов двух стран друг к другу.

Говоря о «деле Белгазпромбанка», в рамках которого, в том числе, был задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, Мезенцев сообщил, что хотел бы видеть скорейшее завершение работы в этом банке временной администрации, введенной Нацбанком республики, и согласование нового состава правления.

«Важно… обеспечить гарантии акционеров и клиентов, и при этом сделать все, чтобы имиджевые потери, которые, безусловно, понес один из ведущих белорусских банков премиального сегмента, были купированы», — заявил дипломат.

По его словам, это значимо и для данной кредитной организации, и для всего банковского сообщества Белоруссии. Как отметил Мезенцев, важно также, чтобы общественности доводилась информация о том, как ведется следствие по «делу Белгазпромбанка», насколько обоснованы претензии, которые предъявляются его фигурантам.

Белгазпромбанк, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, действует в Белоруссии с 1990 года. Российским «Газпрому» и Газпромбанку принадлежат по 49,8% акций банка. В июне в его головном офисе в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Были задержаны Бабарико и его сын Эдуард – глава избирательного штаба отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.