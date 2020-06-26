Позиция Киева отодвигает перспективу проведения очередного саммита «нормандского формата», заявил в интервью Mpravda.com чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Позиция России относительно перспектив проведения очередной встречи лидеров «нормандского формата» неизменна. Внутриукраинский конфликт в Донбассе поможет разрешить не количество проведенных мероприятий, а полная имплементация Минских договоренностей. Отсутствие реального продвижения кроется в упорном нежелании Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском, что отдаляет перспективы проведения следующего «нормандского» саммита», — заявил Нечаев.

На первом за три года саммите стран «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Отказываясь от реализации минских соглашений и затягивая переговоры с Донбассом, Киев делает настоящую реинтеграцию Донбасса все менее вероятной, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не означает, что работа (по подготовке саммита – ред.) остановилась. Министры иностранных дел, советники лидеров, эксперты «нормандской четверки» продолжают усилия по поиску компромиссных развязок. Рассчитываем, что нашим западным коллегам удастся воспользоваться своим влиянием на Киев и донести до украинского руководства необходимость выполнения взятых на себя обязательств. К сожалению, особых подвижек на этом направлении мы пока не видим», — добавил посол Нечаев.