Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии

Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Белоруссии, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси», — сказал он журналистам.

Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.

По данным Следственного комитета Белоруссии, 33 задержанных россиянина из ЧВК Вагнера являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам. По этому же делу проходят белорусские оппозиционные политики Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья супруга Светлана зарегистрирована кандидатом в президенты Белоруссии.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что «в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет». Он отметил, что не располагает каким-то данными о «каких-то военных компаниях».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» специально обученных иностранцев. По его словам, «это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Выборы главы государства пройдут 9 августа.