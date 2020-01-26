Официальная Варшава стремится забыть о том, что Освенцим освободила Красная армия. Об этом в интервью «Известиям» в день 75-годовщины освобождения концлагеря рассказал посол России в Польше Андрей Сергеев.

В современной Польше чествуют только тех ветеранов, которые сражались против фашистов вместе с западными союзниками или боролись подпольно, подчиняясь эмигрантскому правительству в Лондоне. Бойцам Войска польского, которые освобождали Варшаву вместе с Красной армией, внимания или хотя бы благодарности от польских властей не перепадает, отметил дипломат.

В Польше отношение властей к истории Второй мировой войны диктуется так называемой исторической политикой и тесно связано с нынешней политической конъюнктурой, рассказал посол.

Сейчас у Варшавы плохие отношения с Москвой — соответственно и история трактуется так, как если бы в прошлом от России ничего хорошего для Польши не исходило. Неоспоримый факт освобождения, более того — спасения Красной армией Польши и поляков как государства и как народа от уничтожения гитлеровской Германией стараются затушевать массой исторических претензий к России по самым разным поводам, подчеркнул Сергеев.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» 27 января 2020 года.