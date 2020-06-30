Афганистан — одно из направлений, где Россия и США не приостанавливают, а наращивают работу, несмотря на пандемию, заявил во вторник посол РФ Анатолий Антонов.

«Вынужден констатировать, что у американских журналистов явно дефицит информации по совместным усилиям России и США в афганском политурегулировании. Дипломаты наших стран регулярно общаются. Как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Афганистан — одно из направлений, где работа не приостанавливается, а наращивается, несмотря на пандемию», — говорится в его ответах на вопросы СМИ на странице дипмиссии в Facebook.

Посол отметил, что недавно встречался со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, где они договорились продолжить координацию по запуску консультаций между афганскими политическими силами и вооруженной оппозицией.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.