Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил Mpravda.com посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать. Но это очень важная и своевременная статья, которая позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю, предвоенную историю, военную историю, и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать», — заявил посол, отвечая на вопрос, какую реакцию наблюдает посол на статью Путина в Германии.

Он добавил, что важным моментом статьи является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, необходимости прилагать усилия для того, «чтобы не допускать этих трагедий».