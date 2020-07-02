Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк сообщил об окончании своих полномочий.

«Срок завершается, проходят четыре года — это у нас обычное время послов на их посту. Время отъезда уже приближается», — сказал Марчиняк в эфире радио «Эхо Москвы».

Посол признал, что отношения Польши и России сложные, но отметил, что так было всегда.

«В наших отношениях всегда сложно, и у меня нет ощущения, что этот период был особенно сложным», — отметил дипломат.

Он вспомнил, что во время своей первой командировки в польское посольство в начале июля четыре года назад для знакомства со своей предшественницей и коллегами «была буря в Москве — очень сильный ветер, он сломал одно из деревьев, которое растет на территории посольства, все началось, как у Хичкока (в фильмах)».

«Завершается эпидемией», — отметил он.

В качестве своих успехов на посту посла Марчиняк назвал поддержку культурных связей между двумя странами.