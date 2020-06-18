Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами, угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Ранее в четверг министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Нечаев вызван в МИД Германии в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Генпрокуратура ФРГ в этот же день сообщила, что направила в суд дело гражданина России, который обвиняется в убийстве. Посол прибыл в МИД около 16.10 местного времени (17.10 мск), его автомобиль въехал прямиком на территорию ведомства, дипломат не общался с прессой по прибытии. Спустя 40 минут он покинул министерство, но так же не стал общаться с ожидавшими снаружи представителями СМИ России и Германии.

«Как нам сообщили в МИД ФРГ, 18 июня 200 года германский генеральный прокурор выдвинул обвинение против российского гражданина в совершении убийства в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами»,- говорится в распространенном посольством заявлении Нечаева.

Он обратил внимание на то, что «ранее в привязке к этой истории из Берлина были высланы два сотрудника посольства России за якобы недостаточное сотрудничество нашей страны с германскими правоохранительными органами». «При этом мы точно знаем, что профильные российские ведомства взаимодействуют с германскими коллегами по партнерским каналам и предоставляют ответы на поступающие запросы», — подчеркнул он.

Россия считает «выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными», продолжил дипломат.

«Как и недавняя раскрученная в ФРГ история с так называемыми «русскими хакерами» (кибератака на бундестаг в 2015 году — ред.) и якобы стоящими за ними спецслужбами, они совершенно не способствуют позитивному развитию и без того непростых российско-германских отношений. Что касается звучащих в Берлине угроз о возможных дальнейших мерах против России, то в случае их реализации без реакции они оставлены не будут», — заключил Нечаев.