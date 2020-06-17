Индия остается перспективным, востребованным и очень нужным партнером, в отношениях Индии и России много общего, сказал российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

«У нас, конечно, много общего в наших двусторонних отношениях. Мы плотно взаимодействуем с индийскими друзьями по критической тематике сегодняшнего дня – это борьба с пандемией. Мы остались на параллельных курсах и имеем глубокое взаимопонимание в вопросах необходимости сохранения и реформирования Всемирной организации здравоохранения. У нас продолжается диалог в рамках «двадцатки», состоялись министерские встречи БРИКС и ШОС», — сообщил посол.

Он также отметил расширение регионального взаимодействия в отношениях двух стран.

«В наших региональных делах в рамках интеграций расширилось поле взаимодействия. Свое развитие получила концепция большого евразийского партнерства. От первоначального взгляда на эту концепцию, как совокупность групп стран, например Евразийский экономический союз, Шанхайская Организация Сотрудничества и страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), эта концепция эволюционировала в сторону более широкого образования – большое евразийское партнерство, как сердцевина зоны всеобщего процветания и равной безопасности», — сказал Кудашев.

Посол отметил, что много нового есть и в международных делах, по большой глобальной повестке.

«Индия избирается непостоянным членом СБ ООН, куда она идет с концепцией реформированной многосторонности и концепцией человечества, как одной семьи. Будет интересно прощупать точки соприкосновения наших интересов в пределах этих взглядов. Главное, что опорные параметры этих установок — курс на многосторонность, на соблюдение международного права, на уважение центральной роли ООН в мировых делах – они не претерпели изменений», — сказал посол.

«Индия остается перспективным, востребованным и очень нужным нам партнером», — заключил Кудашев.