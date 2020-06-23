Возможности для развития стратегических отношений России и Сербии улучшились после выборов в Сербии, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.

Президент Сербии Александр Вучич 23-24 июня посещает Россию, где будет присутствовать на параде Победы и где ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам российского посла, сотрудничество Москвы и Белграда не прекращалось и во время пика пандемии коронавируса, а визит президента Сербии в РФ подтверждает стратегический характер отношений.

«Создается еще более удобная ситуация по нашей оценке, это четкое мнение. После выборов в Сербии обеспечена последовательность политики по отношению к России, наилучшей и всеобъемлющей», — заявил глава российского диппредставительства.

Сербская прогрессивная партия Вучича, по предварительным данным избиркома, одержала убедительную победу на прошедших в воскресенье выборах и получает около 190 из 250 мандатов в Скупщине (парламенте) страны.

Президент Сербии и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик ранее подтвердили свое присутствие на параде Победы в Москве. Минобороны Сербии отправило 75 гвардейцев для торжественного прохода по Красной площади. Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица также приедет на парад по официальному приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.