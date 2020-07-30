Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии

Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Он подчеркнул, что эту информацию еще предстоит уточнить.

По словам дипломата, россияне были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка», так как опоздали на рейс из аэропорта Минска, «направляясь транзитом в третью страну».

"Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси. Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", — подчеркнул Мезенцев.

Посол отметил, что трактовка этой ситуации журналистами как попытка вмешательства во внутренние дела Белоруссии не имеет под собой оснований и помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» двух стран.

«Российские граждане непричастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси», — подчеркнул дипломат.

Мезенцев добавил, что потребовал оперативно предоставить доступ сотрудников консульства к российским гражданам, в МИД Белоруссии направили соответствующую ноту.

"Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела", — подчеркнул посол.

Он также отметил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, «неготовность» поднять «добрую чарку» за друзей», — не основания для действий силовиков без веских причин.

Задержание россиян в Белоруссии

Накануне белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.

Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В Совбезе заявили, что на территории республики могут находиться около 200 «боевиков».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к «дестабилизации обстановки» в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» профессиональных военных, «зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах».