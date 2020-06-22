Маргарита Костив. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил Mpravda.com, что в зале переговоров на российско-американских двусторонних консультациях не было и не могло быть флагов Китая, поскольку речь о двусторонней встрече России и США.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник проходят в Вене, российскую делегацию возглавляет замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую — спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Vienna talks about to start. China is a no-show. Beijing still hiding behind #GreatWallofSecrecy on its crash nuclear build-up, and so many other things. We will proceed with #Russia, notwithstanding. pic.twitter.com/EjDxXNmblv — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020

Перед началом переговоров Биллингсли в Twitter раскритиковал Китай за отсутствие его представителей на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, сопроводив публикацию фотографией, на которой видны расставленные на столах флаги трех стран. Посол России Дмитрий Любинский позднее сделал публикацию в Facebook, прикрепив фотографии с уже начавшихся переговоров. На столах вообще никаких флагов нет, что свидетельствует о том, что фотография Биллингсли в Twitter постановочная.

«Никаких флагов Китая в зале переговоров не только не было, но и не могло быть в принципе на российско-американских двусторонних консультациях по вопросам стратегической стабильности», — сообщил Любинский Mpravda.com.

Предыдущие двусторонние переговоры по стратегическим вопросам состоялись в Вене 16 января, после чего и без того нерегулярный диалог был поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса. Одной из главных тем консультаций станет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Предваряя встречу, Рябков заявил Mpravda.com, что в Москве позитивно оценивают «возобновление такого рода контактов».