Посол Индонезии в России надеется, что пандемия коронавирусной инфекции не снизит товарооборот двух стран.

«Если бы мы могли достичь уровня (товарооборота – ред.) в 2,4 миллиарда долларов, это было бы замечательно. В прошлом году он достигал 2,45 миллиарда», — отметил Суприяди.

Суприяди подчеркнул, что Джакарта стремится к активному сотрудничеству с Москвой в нескольких сферах.

«Во-первых, сотрудничество в рамках (разработки – ред.) вакцины (от COVID-19 – ред.) и обмена опытом в сфере медицины. Во-вторых, укрепление сотрудничества посредством различных механизмов АСЕАН. И в-третьих, способы, в рамках которых АСЕАН и, в частности, Россия, могут вместе работать в сфере восстановления экономики», — заявил Суприяди.

Он отметил, что в настоящий момент ведется работа над подробным стратегическим документом, который определит развитие сотрудничества между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в течение ближайших пяти лет. В состав ассоциации входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.

Посол также отметил сотрудничество между Москвой и Джакартой во время пандемии, выделив урегулирование вопроса репатриации граждан.

«Безусловно, мы очень благодарны России за осуществление полетов на Бали и репатриацию наших граждан», — подчеркнул посол. Он поблагодарил МИД России за помощь в прояснении вопроса относительно статуса виз граждан Индонезии, пребывавших в России.

Суприяди добавил, что в вопросе репатриации сыграла роль эффективная коммуникация между различными сторонами. «У нас была очень эффективная коммуникация с министерством иностранных дел, посольством в Джакарте, а также с «Аэрофлотом», — подчеркнул посол.

В марте «Аэрофлот» организовал рейс на Бали для вывоза россиян.