Все новости на карте

Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль поздравил россиян с наступающим 75-летием Победы и выразил уверенность, что Россия сможет победить и эпидемию коронавируса.

"Пользуясь случаем, поздравляю российский народ с наступающим праздником — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", — заявил он в интервью РИА Новости.

Дипломат выразил сожаление, что парад и другие массовые мероприятия пришлось отложить.

«Уверен, что российский народ, который имеет великую традицию Победы, одержит победу и в борьбе против коронавирусной эпидемии, непременно проведет в этом году торжественные мероприятия в честь дня Победы и добьется больших успехов в деле построения сильной России», — заявил посол.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. У Светланы Светличной украли 700 000 на шоу Махалова