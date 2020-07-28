Необходимости участия США в переговорах между Аддис-Абебой, Хартумом и Каиром по строящейся на Голубом Ниле плотине «Возрождение» (Grand Ethiopian Renaissance Dam — GERD) нет, заявил в интервью Mpravda.com посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.

Он напомнил, что США ранее выступали на трехсторонних переговорах, некоторые раунды которых проходили в Вашингтоне, в роли наблюдателя. «С самого начала США не были посредником. США выступали в качестве наблюдателя. Сейчас нет никакой необходимости для участия США, поскольку переговоры проходят под эгидой Африканского союза. Африканским проблемам — африканское решение», — сказал дипломат.

Аргау подчеркнул, что «лучший формат переговоров по плотине – при посредничестве Африканского союза». «Участие других игроков нам не нужно», — указал он.

По его мнению, «нет причин выносить эти трёхсторонние переговоры за пределы Африки». » Следующий раунд переговоров будет объявлен председателем Африканского союза, президентом ЮАР. Они могут пройти в Каире, Аддис-Абебе, Хартуме», — уточнил он.

При этом Аргау добавил, что большая часть событий, касающихся плотины, происходят в Аддис-Абебе, поэтому лучше проводить эти встречи в эфиопской столице. «Тем не менее, исходя из прошлого опыта, мы можем встречаться в столицах трёх стран», — отметил он.

Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле. С начала июля диалог идет при посредничестве Африканского союза.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.