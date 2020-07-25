Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила.

Как сообщила ранее пресс-служба ГУМВД по Москве, полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека. Конфликт произошел вечером 23 июля на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара. Одного из участников драки доставили в больницу с резаной раной плеча. По факту драки полиция проводит проверку. По информации источника Mpravda.com в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между группами армян и азербайджанцев. Иностранцам, участвовавшим в массовой драке в Москве, могут ограничить въезд в РФ, сообщило ГУМВД.

«Вы живёте в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель — защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды», — говорится в обращении посла, попавшем в распоряжение Mpravda.com.

«Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля», — подчеркнул дипломат.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.