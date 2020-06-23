Посол Австрии в РФ планирует принять участие в параде Победы 24 июня в Москве от австрийской стороны, сообщил Mpravda.com представитель посольства.

«Господин посол Йоханнес Айгнер планирует принять участие в параде», — сказал представитель посольства.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.