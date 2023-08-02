Лазерное лечение варикоза является инновационной и эффективной процедурой, которая позволяет избавиться от варикозных вен без необходимости проведения хирургической операции. Рассмотрим пошаговый обзор процесса лазерного лечения варикоза.

Шаг 1: Подготовка и маркировка: На этом этапе врач осматривает область варикозных вен и определяет места введения световода лазера. Он также проводит маркировку на коже, чтобы точно определить места вмешательства.

Шаг 2: Местная анестезия: Для обеспечения комфорта пациента и минимизации болевых ощущений, перед процедурой наносится местная анестезия в области введения световода.

Шаг 3: Введение световода: Врач делает небольшой прокол в коже и вводит тонкий световод лазера в вену. Световод позволяет направлять лазерное излучение точно на место воздействия.

Шаг 4: Облучение вены: После введения световода лазер начинает излучать энергию, которая проникает в стенку вены и нагревает ее. Это приводит к сворачиванию и закрытию вены.

Шаг 5: Перемещение световода: Врач медленно перемещает световод внутри вены, продолжая облучение и закрывая вену по всей ее длине. Это позволяет обработать все расширенные участки и полностью закрыть их.

Шаг 6: Удаление световода и закрытие прокола: По завершении процедуры лазерного облучения вена полностью закрывается. Врач аккуратно удаляет световод и накладывает стерильный повязочный материал на прокол в коже.

Шаг 7: Ношение компрессионного белья: Пациенту рекомендуется носить компрессионное белье после процедуры. Оно помогает поддерживать правильное кровообращение и снижает риск отеков и тромбообразования.

Шаг 8: Период восстановления: После процедуры пациент может вернуться к повседневным делам. Однако врач может рекомендовать ограничить физическую активность и избегать длительной стоячей позы в течение нескольких дней или недель, чтобы обеспечить лучшее заживление и результирующие эффекты.

Шаг 9: Контроль и последующие визиты: Врач проводит контрольный осмотр для оценки результатов процедуры и обсуждения дальнейшего плана лечения и ухода. Обычно рекомендуется проводить регулярные визиты для наблюдения и поддержания достигнутых результатов.

После завершения лазерного лечения варикоза пациенты обычно замечают улучшение симптомов, таких как болезненность, отеки и усталость в ногах. Процедура является безопасной и эффективной, и в большинстве случаев позволяет достичь отличных результатов.

Однако важно понимать, что каждый пациент уникален, и результаты могут отличаться. Перед принятием решения о лазерном лечении варикоза необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, чтобы оценить свои индивидуальные потребности и возможности.

Источник: medcenter.life