Ведущий политического ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Куликов выгнал из студии американского эксперта Грэга Вайнера.
Как сообщает РИА «Новости», конфликт произошел из-за показанных в эфире кадров встречи президента России Владимира Путина с главой украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Комментируя беседу, американский эксперт возмутился, что Путин и Медведчук беседовали в коридоре.
Ведущий программы объяснил, что они встретились, где было удобно, из-за напряженного графика российского лидера.
«Вы бы не умничали со своим убогим юмором», — добавил Куликов, назвал Вайнера «последней мразью» и пригрозил выгнать его из студии.
По мнению ведущего, встреча Путина и Медведчука являются «единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств».
После этого Вайнер решил покинуть студию, Куликов поддержал это решение.
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