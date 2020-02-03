Поезд Пекин – Москва пересек границу России без пассажиров. С железнодорожниками, находящимися в нем, проведут медико-профилактические мероприятия, чтобы избежать коронавируса, сообщило правительство Забайкальского края в понедельник, 3 февраля.

Там напомнили, что с 0:00 3 февраля мск пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостанавливается, чтобы не допустить распространения коронавируса. Пассажиры, купившие билеты на отмененные поезда, могут сдать их без удержания сборов и выплат.

По информации источника «РИА Новости», на границе из поезда высадили 136 пассажиров. Все они — граждане КНР.

В пресс-службе губернатора Забайкалья напомнили, что граждане Китая, у которых есть вид на жительство в России, по-прежнему могут пересечь границу. Для них подготовлены карантинные помещения.

Ранее 3 февраля стало известно, что число жертв коронавируса в Китае достигло 361.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах Китая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

31 января Россия закрыла авиасообщение с Китаем, оставив только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и регулярные рейсы китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево.

В тот же день РФ ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, чтобы предотвратить распространение вируса. 3 февраля железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем было полностью приостановлено.