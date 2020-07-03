Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что после завершения спортивный карьеры намерен закончить школу.Ранее стало известно, что 42-летний Буффон продлил контракт с итальянским клубом до 2021 года.

«Когда я закончу с футболом, то у меня будет год творческого отпуска, когда я смогу посвятить время себе и своей семье. И еще я хочу доучиться в старшей школе. Родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого!» — рассказал Буффон во время прямого эфира в Randstad Italia в Instagram.

Буффон защищал цвета «Ювентуса» с 2001 по 2018 год, затем один сезон выступал во французском «Пари Сен-Жермен», а в 2019-м вернулся в туринский клуб. 42-летний голкипер провел за «Ювентус» 669 матчей, из них 316 раз оставил ворота в неприкосновенности.

Буффон — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером. В опросе 2006 года на «Золотой мяч» Буффон занял второе место, уступив только партнеру по сборной и клубу Фабио Каннаваро.