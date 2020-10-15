Главный патологоанатом иркутской клинической больницы Людмила Гришина описала состояние легких пациентов, у которых был диагноз «коронавирус». По ее словам, легкие сильно отекают и весят в несколько раз больше положенного.

легкие

Смерть больных с коронавирусом наступает, как правило, в результате тромбоэмболии — закупорки легочной артерии, рассказала врач.

— Пять минут, и человек может умереть. Умирают мучительно. Люди попросту не могут дышать, — отметила Гришина.

По ее словам, у пациентов «появляется массивный отек».

— Сегодня было вскрытие — абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце — все в порядке. Но каждое легкое весило по полтора килограмма», — подчеркивает эксперт.

Как ранее рассказывал руководитель Центра инфекционной патологии Боткинской больницы Всеволод Цинзерлинг, при вскрытии умерших с коронавирусом патологоанатомы видят не только поражение легких: вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.

— Морфологическая картина – это прежде всего поражения легких, но наблюдается и частое поражение органов и тканей за их пределами, в частности кишечника, головного мозга, надпочечников, почек, лимфатических узлов, миокарда и селезенки, — отмечал медик.

Он также говорил, что практически у всех умерших есть тромбозы, причём на макро- и микроциркуляторном уровне, в артериях и в венах