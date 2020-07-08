В матче 31-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем стадионе со счетом 4:2 победил «Ювентус». Сначала доминировали гости — отличились Адриен Рабьо (47′) и Криштиану Роналду (53′), а потом пришла пора хозяев поля, у которых мячи забили Златан Ибрагимович (61′, с пенальти), Франк Кессье (66′), Рафаэл Леау (67′) и Анте Ребич (80′).

«Я президент, игрок и тренер. Единственный минус в том, что мне платят только за футбол. Если бы я был здесь с самого начала сезона, то мы бы выиграли чемпионат Италии», — сказал после удивительного матча Ибрагимович, слова которого приводит Football Italia.

«Я уже ветеран, это не является секретом, но возраст — лишь число. Я хорошо работаю, сегодня сыграл больше, чем в прошлой встрече. Чувствую себя хорошо, стараюсь помогать клубу. Посмотрим, буду ли я выступать за «Милан» в следующем сезоне, ведь мы не контролируем это», — заключил 38-летний нападающий.

Dare not to watch the post-match interview with @Ibra_official on our App? https://t.co/k2zluibzhx #MilanJuve #SempreMilan pic.twitter.com/3INDJDDTvw — AC Milan (@acmilan) July 7, 2020

В предыдущий раз «Милан» обыгрывал «Ювентус» в октябре 2016 года, тогда в матче чемпионата Италии «Милан» на своем поле одержал победу со счетом 1:0. С тех пор команды провели в чемпионате шесть матчей, и во всех побеждал «Ювентус». Впервые с марта 1989 года «Милан» забил «Ювентусу» четыре мяча в матче Серии А.

В турнирной таблице «Милан» (49) занимает пятое место, на одно очко опережая «Рому» (48) и «Наполи» (48), имеющих матч в запасе. «Ювентус» (75) идет на первой позиции. Его ближайший преследователь «Лацио» (68) уступил «Лечче» со счетом 1:2, поэтому разрыв в семь очков между клубами сохранился.