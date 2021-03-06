Как призналась женщина, она не сразу обратилась к врачу после появления странных симптомов.

Американка Дана Смит чуть не скончалась после того, как сделала себе пирсинг носа. На процедуру она ходила в салон, и заплатила 60 долларов — вполне обычная цена, которая вызывает доверие.

Однако через какое-то время, примерно четыре недели, у Даны стал болеть живот, а вскоре еще и пропал аппетит. Поскольку в Нью-Йорке продолжается пандемия коронавируса, в больницу она обращаться не стала.

Спустя еще несколько недель 37-летняя Дана почувствовала себя совсем плохо, и ее стало рвать кровью. Родственница отвезла ее в больницу, и оказалось, что у нее гепатит В, причем, печень уже отказывает.

Чтобы выиграть время, Дану ввели в медицинскую кому. Спустя два дня был найден донор и ей провели операцию. Врачи уверенны, что именно пирсинг послужил причиной проникновения опасной инфекции в кровь, а если бы пациента подождала еще немного, ее могли бы и не спасти.

Дана рассказала свою историю журналистам «CBS», чтобы предостеречь тех, кто не идет к врачу из-за пандемии — обратись она сама к медикам двумя неделями раньше, таких последствий удалось бы избежать.

«Вы не можете знать, что именно происходит с организмом. Я была уверена, что это просто желудочный грипп, однако моя печень уже умирала», — поделилась женщина.

Ранее мы рассказывали историю пациентки, которая долгое время принимала рак за прыщ и чуть не осталась без носа.