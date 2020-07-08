Сильный ливень, обрушившийся на черноморский Геленджик, вызвал серьезные подтопления на улицах города. Из-за спускающихся с гор потоков воды многие дороги превратились в реки, притом с очень быстрым течением.

В некоторых районах потоки воды оказались столь бурными, что сбивали прохожих с ног при попытке перейти через дорогу. При этом отдельные граждане предпочли не бороться со стихией, а выжать из ситуации максимум позитива и позволяли воде нести себя к морю.

Сообщений о пострадавших в результате непогоды в Геленджике не поступало.