ГУ МВД по Москве сообщило, что по факту массовой драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке города возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и разбое.

В рамках расследования дела задержаны более 25 человек.

По данным полиции, в ходе драки телесные повреждения получил один мужчина, также был поврежден его автомобиль. В помещении расположенного рядом кафе участники потасовки угрожали посетителям и персоналу и «открыто похитили из кассы … 50 тыс. рублей», а также повредили имущество, после чего скрылись с места происшествия.