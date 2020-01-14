Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию можно будет посмотреть на горе Эльбрус на специально установленном экране. Об этом рассказали в пресс-службе Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля. Тогда президент рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники и многое другое.

В ходе мероприятия глава государства каждый год обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи.

Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.