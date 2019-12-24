Пользователь «Пикабу» с ником Prostoilogin поделился с посетителями ресурса внезапной находкой, которая встретилась ему во время замены полов в квартире. Под старыми полами обнаружилась пачка сигарет «Союза Аполлон» c посланием из 2002 года. С момента ремонта прошло уже 17 лет, и осознание этого факта заставило россиян ощутить старость.

Внутри найденной пачки была одна сигарета, которую сопровождал призыв «Добей». Запись обрела популярность на портале, набрав больше 12 тысяч одобрительных реакций. Многие вспомнили об аналогичных находках во время ремонта. Atenus опубликовал фото немецких сигарет, найденных под старыми полами. MarimanM повезло меньше — он заполучил пачку папирос «Прибой», но пустую. Юзер pakri2 написал, что самостоятельно создает подобные находки в качестве сюрприза для будущих поколений. По его словам, под пол в кладовке он положил 100-граммовую бутылочку водки, пачку сигарет и журнал.

«Думаю, когда-нибудь другие люди будут делать ремонт — найдут и с благодарностью помянут», — заключил автор.

Особое впечатление на комментаторов произвело осознание того, сколько лет прошло с 2002 года. Некоторые признались, что, почитав на пост, осознали свою старость.

«Казалось бы, только вот 2000-е были… Боже, какой я старый!» — заметил NebritiyYojik.

Пользователь Dr.IMP отметил, что в сравнении с 2000 годом и настоящим временем прошло примерно столько же, сколько с 1980-го до 2000-го года.

Участники обсуждения поделились историями, когда они внезапно осознавали свой возраст. Особенно явно это понимание приходило после встречи выпускников школы.

Пользователи также поинтересовались у автора поста, «добил» ли он пачку сигарет, как завещал ему человек, укладывавший пол 17 лет назад. Однако Prostoilogin не ответил.

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