Актер Евгений Леонов-Гладышев, которого в августе 2018 года госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой и сломанными ребрами, выздоравливает, сообщила изданию Starhit его коллега Галина Бокашевская. По ее совам, артист пошел на поправку благодаря помощи друзей и любви близких. Инцидент с актером, как ранее сообщал «Рамблер», произошел в августе 2018 года в Санкт-Петербурге. Леонов-Гладышев отправился в Москву на работу, но на съемочной площадке так и не появился. Актера обнаружили без сознания, лежащим у петербургского магазина. Артиста, получившего тяжелые травмы, госпитализировали. До сих пор не известно, как он получил повреждения, однако многие склонны полагать, что актера избили. В больнице начались осложнения: врачи зафиксировали кровоизлияние в мозг. Ходили слухи, что Леонов-Гладышев впал в кому, однако позже его сын Артем их опроверг. Артист прошел реабилитацию, медики отмечали, что «динамика положительная» и даже допускали, что он сможет вернуться в профессию. Необходимо было поработать над восстановлением речи. Вечной 2019 года как гром среди ясного неба прозвучали слова коллеги пострадавшего артиста Галины Бокашевской.

«Женя совсем плох, практически не разговаривает. В больнице у него произошло кровоизлияние в мозг, от которого он не оправился до сих пор», — заявила актриса.

Впоследствии артистка пояснила, что ее неправильно поняли, поскольку она дала оценку состоянию Леонова-Гладышева на момент его поступления в больницу. Сейчас с ним, по ее словам, «все хорошо».

«Мы полгода не виделись. Собираемся скоро играть в спектакле. Благодаря поддержке самых родных и зрительской любви Женя пошел на поправку», — отметила она.

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