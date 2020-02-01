Находящийся с 26 января в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать. При этом на российско-китайской границе по-прежнему действует усиленный санитарно-карантинный контроль и проводятся мероприятия обсервации для всех въезжающих в Россию. По состоянию на 1 февраля подтверждено 11 821 случаев нового коронавируса во всем мире, из них вылечились 245 человек, умерли 259.

Находящийся в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать — приводит ИА «Чита.Ру» заявление руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапа.

«Госпитализированный 26 января больной уже находится в стадии «реконвалесценции» (выздоравливает)», — рассказала специалист.

При этом на российско-китайской границе по-прежнему действует усиленный санитарно-карантинный контроль и проводятся мероприятия обсервации для всех въезжающих в Россию.

По состоянию на 1 февраля подтверждено 11 821 случаев нового коронавируса во всем мире, из них вылечились 245 человек, умерли 259.

Вирус 2019-nCoV, появившийся 31 декабря, уже поразил большее число людей, чем атипичная пневмония в 2003 году, когда за девять месяцев заболели около 8100 человек по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ назвала вспышку заболевания «беспрецедентной». При этом специалисты организации не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

«Продолжающееся увеличение случаев заболевания и свидетельства передачи вируса от человека человеку за пределами Китая, безусловно, вызывают наибольшее беспокойство», — указал Гебрейесус.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар также уведомил, что американские власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса.

Он заявил, что соответствующий указ подписал президент США Дональд Траммп. Как уточнил министр, режим ЧС вводится с воскресенья, 2 февраля.

Азар также рассказал, что согласно указу, устанавливается «временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV».

Он пояснил, что данная мера будет применена к тем иностранцам, которые посетили Китай 14 дней назад или менее. Как отметил глава министерства, исключением являются члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину и предложил помощь в ситуации со вспышкой коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Глава российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам распространение эпидемии будет остановлено. Путин также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления всем заразившимся.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил, что вакцина от коронавируса появится в течение нескольких месяцев после выявления штамма.

Депутат пояснил, что вакцин от вирусов РНК-группы в России «достаточно», поэтому, по его мнению, небольшая модификация вакцины позволит создать необходимую в течение несколько месяцев.

Штамм, по словам парламентария, в среднем выделяется до 14 дней. Петров отметил, что не являясь вирусологом, он долгое время занимался противовирусными лекарствами, на основании чего он рассуждает на данную тему.

Новый тип коронавируса не угрожает россиянам, так как заражению данным заболеванием подвержены только жители КНР, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров.

«Нам этот вирус не угрожает, мы приняли хорошие меры безопасности. Обратите внимание, что, в основном, заражаются китайцы. Они имеют предрасположенность к пневмонии, потому что у них большая загазованность воздушной среды, особенно в городах: в Ухане, Шанхае.

Нам беспокоиться не о чем», — пояснил заслуженный деятель науки РФ «Газете.Ru».

Он напомнил, что сейчас все летальные исходы в результате заражения коронавирусом зафиксированы именно в Китае.

Но, чтобы заражения все-таки не произошло, Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать меры гигиены. На своем сайте ведомство опубликовало рекомендации, направленные на профилактику коронавируса.

Так, согласно документу, всем гражданам необходимо мыть руки после посещения любых общественных мест, улицы, а также перед едой и приготовлением пищи. Стоит тщательно намыливать и сушить ладони, а также не забывать промывать нос изотоническим раствором соли.

Роспотребнадзор обращает внимание, что, пока по миру ходит коронавирус, всем жителям России желательно носить одноразовые медицинские маски в людных местах, менять которые рекомендуется каждые два-три часа.

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