Сотрудники медпункта начали измерять температуру всем посетителям здания Государственной думы. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 марта.

После того, как пришедший прошел рамку металлоискателя, ему измеряют температуру бесконтактным способом.

В начале марта Госдума отменила ряд международных парламентских мероприятий, в том числе форум «Развитие парламентаризма», в связи с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2.

Эпидемия вируса, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6500 человек.