В кафе, барах, ресторанах и прочих заведениях общественного питания больше нельзя курить кальяны. Запрет вступает в силу 30 октября.

Это требование — один из пунктов закона, который призван усилить борьбу государства с никотиновой зависимостью граждан. Он был опубликован 31 июля этого года, некоторые его положения вступили в силу в тот же день. В частности, уже запрещено пропагандировать среди детей любую никотиносодержащую продукцию — различные вейпы, электронные устройства для курения или нагревания табака и так далее.

Ещё целый ряд требований этого закона начнёт действовать с 28 января 2021 года. В том числе с этого момента полиция сможет штрафовать граждан, которые курят кальяны, вейпы и электронные сигареты в общественных местах и на детских площадках. Новые таблички, запрещающие курить не только сигареты, но и вообще всё, что содержит табак и никотин, должны будут появиться во всех общественных местах. Сами кальяны будет разрешено курить в специально отведённых и оборудованных местах — там же, где сейчас есть места для курения обычных сигарет.

Правила торговли сигаретами распространятся на никотиносодержащую продукцию и кальяны. Например, в торговых точках их должны будут продавать в закрытых неприметных витринах, открываемых по требованию покупателя. Также будет запрещена розничная торговля жидкостями для электронных устройств, если концентрация никотина в растворе превышает 20 мг/мл.

Ещё в конце января вступит в силу запрет о рекламе вейпов и электронных сигарет. Обретёт силу и норма об увеличении акцизов на никотиносодержащую продукцию в целях снижения спроса на неё. С этой же целью государство будет устанавливать минимальную розничную цену такой продукции.