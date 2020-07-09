Коронавирус диагностирован у журналиста, посещавшего Белый дом, сообщила в четверг Ассоциация корреспондентов Белого дома.

По ее заявлению, журналист, имя которого не разглашается, посещал брифинги пресс-секретаря Кейли Макинани 6 и 8 июля, больше нигде в Белом доме он в последнее время не был.

Белый дом предложил помочь в проведении теста журналистам, которые были на этих брифингах. Врачи, прикомандированные к Белому дому, регулярно тестируют тех журналистов, которые входят в пул Трампа.

В прошлом несколько сотрудников Белого дома заразились коронавирусом и благополучно выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.