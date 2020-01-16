Появилась видеозапись посадки авиалайнера SSJ-100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово, снятая одним из пассажиров на борту.

На кадрах запечатлено снижение самолета, а затем торможение по ВПП, передает РЕН ТВ.

16 января самолет SSJ-100 приземлился на недостроенную ВПП аэропорта Домодедово. В результате инцидента никто не пострадал. РЕН ТВ уже опубликовал первые кадры с места происшествия. Источник в авиационных кругах рассказал «Известиям», что причиной инцидента могли стать ошибка командира воздушного судна или ошибка диспетчера.