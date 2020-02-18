Суд в Москве рассмотрит дело женщины, которая посадила за руль малолетнего сына и позволила ему управлять автомобилем. Об этом 18 февраля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Отмечается, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Троицкий районный суд столицы для рассмотрения по существу. 25-летнюю женщину обвиняют по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Женщина свою вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном, пишет НСН.

Инцидент произошел 25 января. Обвиняемая, будучи лишенной водительских прав, находилась за рулем каршерингового автомобиля. Когда она ехала по улице Островитянова, она посадила на колени своего девятилетнего сына и позволила ему управлять автомобилем во время движения. Также сообщалось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а на заднем сиденье находился еще один ребенок. Поступок свой женщина объяснила тем, что сделала это по его же просьбе.