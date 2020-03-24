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Порядка 2 тыс. российских путешественников не могут вернуться домой из Дубая из-за отмены обратных рейсов авиакомпанией FlyDubai, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«По решению властей Дубая сегодня, 24 марта, до 23:59 местного времени все самолеты авиакомпании FlyDubai должны прибыть в аэропорт приписки. С завтрашнего дня они никуда не летят. Таким образом, завтра, 25 марта, четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса FlyDubai отменены», — сказала Тюрина.

Рейсы из Дубая с россиянами на борту должны были направиться в Москву, Самару, Краснодар и Казань. По словам Тюриной, информация об отмене этих рейсов поступила сегодня в 16:55 мск. Авиакомпания утверждает, что следует только поступившему государственному распоряжению, сообщила представитель РСТ.

«В связи с этим более 1 тыс. российских граждан остаются в аэропорту Дубая, им предложено лететь ближайшими рейсами, которые начинают полеты с 7 апреля. Сегодня некоторые рейсы FlyDubai тоже отменены, в аэропорту Дубая скопилось порядка 2 тыс. россиян. Если бы туроператоры заранее знали про эти отмены, постарались бы вывезти туристов», — считает Тюрина.

За неделю с 17 по 23 марта 2020 г. количество российских туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс., сообщили ранее сегодня в Ростуризме. Ведомство рассчитывает, что в течение ближайшей недели все туристы вернутся домой.

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