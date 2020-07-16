Клуб «Порту» досрочно завоевал очередной титул чемпиона Португалии по футболу, за два тура до финиша национального первенства переиграв на своем поле лиссабонский «Спортинг» со счетом 2:0 и став недосягаемым для преследователей.

Голами в составе победителей отметились Данилу Перейра (64) и Мусса Марега (90).

«Порту» набрал 79 очков в 32 матчах и за два тура до конца чемпионата опережает идущую второй лиссабонскую «Бенфику» на восемь баллов. «Спортинг» (59 очков) идет на третьем месте.

FC Porto é Campeão da Liga NOS 2019/20! 🏆⚽️🎉#futebolcomtalento #LigaNOS #LigaPortugal pic.twitter.com/ayUTdMRlDa — Liga Portugal (@ligaportugal) July 15, 2020

«Драконы» завоевали титул чемпиона Португалии в 29-й раз в своей истории. По количеству побед в чемпионате страны команда уступают только «Бенфике», у которой 37 титулов. Третье место по этому показателю занимает «Спортинг» (18).

Текущий португальский чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, команды до перерыва провели 24 тура. После рестарта матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Участникам разрешено проводить по пять замен.