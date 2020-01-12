СПОРТ

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб на седьмом этапе ралли «Дакар»

13:28 12/01/2020

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар». Информация о смерти гонщика подтверждена пресс-службой соревнований в Twitter.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away. Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves. Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves. + info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

Известно, что Гонсалвеш упал с мотоцикла на 276-м километре этапа 12 января на трассе между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром. К месту аварии прибыл медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего гонщика доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, Гонсалвеш скончался, была констатирована его смерть.

В этом году 40-летний Гонсалвеш в 13-й раз вышел на старт «Дакара». Высшим достижением гонщика было второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам ралли-рейда в 2015 году. После шестого этапа нынешнего «Дакара» португалец находился на 46-м месте в зачете мотоциклистов.

В 2020 году ралли-марафон «Дакар» впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.

Последним мотогонщиком, который погиб на «Дакаре», был польский дебютант Михал Херник – пять лет назад его жизнь унесло обезвоживание. Трагедия произошла в Аргентине.

Ранее стало известно, что экипаж Эдуарда Николаева выбыл с ралли-рейда «Дакар» из-за поломки двигателя КамАЗа. Мотор грузовика окончательно вышел из строя на 33-м км спецучастка.



