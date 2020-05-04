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Фото покойного режиссера Олега Табакова разместили на рекламе надгробных памятников в Прикамье. Об этом сообщает «Комсомольская правда—Пермь».

Реклама была опубликована конторой ритуальных услуг «Вознесение». «Контора в городе Губаха разместила фотографию Олега Табакова над одном из надгробных памятников», — сообщает издание. Комментариев от надзорных ведомств и официальных представителей «Вознесения» пока не поступало.

Олег Табаков — российский актер и режиссер театра и кино. С 2000 года до самой смерти в 2018 году Табаков занимал должность художественного руководителя Московского театра.

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