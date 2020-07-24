Компания «Порше Руссланд» (представляет в России бренд Porsche) объявила об отзыве около 700 автомобилей Porsche Cayenne из-за возможной утечки трансмиссионной жидкости.

«Отзыву подлежат 676 автомобилей Porsche Cayenne (9YA), изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что сварное соединение трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic затронутых автомобилей не соответствует требуемым спецификациям. В таком случае возможна утечка трансмиссионной жидкости, что будет заметно по масляным пятнам под автомобилем. Во время движения вытекающая жидкость ATF может создавать непредвиденные помехи для движущегося позади транспорта», — сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет проверена дата производства трубопровода ATF и, при необходимости, произведена его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания Porsche объявила об отзыве 5114 автомобилей Porsche Macan (тип 95В) из-за дефекта топливной системы.