Населению Курганской области предложили уникальную помощь в период эпидемии коронавируса: на средства из зарплаты чиновников купили 476 поросят и 143 теленка и подарили их нуждающимся семьям.

Как рассказали жители региона, у их знакомых из соседних областей ничего подобного нет.

Одним из получателей «живой» поддержки стала семья Чайковских из села Введенское, в которой воспитываются шестеро детей. Их родители сразу обратились к сотрудникам соцзащиты, когда узнали о такой инициативе, так как умеют ухаживать за парнокопытными. Дети с удовольствием возятся с телятами и поросятами, перенимая родительский опыт и традиции успешного ведения хозяйства и деревенского быта.

Другая многодетная мама, Светлана Гаврилова, отметила, что приятным дополнением к инициативе правительства области стала возможность самим выбирать питомцев. После одобрения заявки это можно сделать у местных фермеров с хорошей репутацией.

На оформление документов для переезда телят и поросят у будущих хозяев ушло от двух недель до месяца.

Деньги на приобретение животных – почти 15 миллионов рублей – выделены из средств оплаты труда органов государственной власти, то есть это часть зарплаты чиновников. Кстати, почти такую же сумму из зарплат муниципальных руководителей мы направили на финансирование общественных работ для этих же категорий. Речь идет об уборке территорий, бесплатной заготовке и доставке дров старикам и тем, кто в них нуждается", – раскрыл подробности корреспонденту Mpravda.com глава региона Вадим Шумков.

По его мнению, подсобное хозяйство в селах всегда было хорошим подспорьем. На таких отдаленных территориях немало граждан, у которых нет постоянной работы, и найти ее им тоже сложно, потому и появилось решение в период пандемии обеспечивать их бесплатно телятами и поросятами.

Наша задача – давать не только рыбу, но и удочку", – подчеркнул Шумков.

Глава региона отметил, что всего было одобрено 870 заявок от семей, соответствующих условиям получения такой меры поддержки. Среди них – наличие опыта по уходу за сельхозживотными, обустроенная территория для скотины и нуждаемость. Выдачу телят и поросят планируют проводить до 1 октября, всего курганцы получат 1500 животных.

За месяц до старта реализации новых мер поддержки курганцам бесплатно предоставляли семенной картофель. Такую помощь получило более 300 семей, впервые решивших засевать или расширять огороды.

«Кроме того, заготовляли и безвозмездно завозили старикам дрова на зиму. В первую очередь стремимся подстраховать тех, кто потерял работу или работает, но относится к категории малообеспеченных – в регионе дрова получили более 2100 семей», – заявил Шумков.

В Курганской области таким образом хотят развивать фермерство и повышать качество жизни тех, кто не уехал в мегаполисы и на родной земле готов улучшить что-то и для себя, и для региона. Для этого местные власти и органы соцзащиты создают реестр потенциальных фермеров – семей, готовых брать молочных коров и мясной скот с софинансированием со стороны правительства. Так, при желании выращивать мясных животных, включая овец и коз, будущий фермер заплатит за них всего 50%, а оставшуюся половину стоимости возместят из бюджета региона. Если житель захочет завести животных для получения молочной продукции, то 70% их стоимости оплатят из курганского бюджета.

Эта поддержка будет предоставлена уже всем желающим поработать, без критериев малообеспеченности, сообщил губернатор.

По его мнению, от людей нужна только готовность и способность ухаживать за животными, желание обеспечивать себя. В сбыте молока и мяса фермам также обещают помочь – закупить технику и наладить поставки на местные производства.

В течение года курганские власти финансируют до 100 мини-проектов через три вида грантов – «Агростартап», «Начинающий фермер» и «Семейная ферма».