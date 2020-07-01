Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране в отношении него возбуждены 24 дела.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что офис генпрокурора закрыл три уголовных дела в отношении Порошенко: о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева), назначении членов Высшего Совета правосудия. Они, по ее словам, были закрыты за отсутствием состава преступления.

«Двадцать четыре, потому что три они закрыли», — сказал Порошенко в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, отвечая на вопрос, сколько против него возбуждено дел и корректной ли является цифра 27.

Он отметил, что официально о числе дел правоохранители ему не сообщали.

Вместе с тем, по мнению Порошенко, делами в отношении него власть пытается отвлечь внимание общества от существующих на Украине проблем. «Это (дела – ред.) вместо хлеба людям дать попкорн и попытка спасти падающий рейтинг за счет шоу, потому что шоу они делать умеют», — считает Порошенко.

Он также не исключил, что его уголовное преследование — это месть. «Это месть мелких людей по мелким делам, никчемных людей по никчемным делам… Он (нынешний президент Украины Владимир Зеленский – ред.) считает, что проблемы ему создает не тотальная некомпетентность, а какие-то враждебные сценарии внутри страны, которые он связывает исключительно с моим именем», — утверждает Порошенко.

Ранее был возбужден ряд уголовных дел, к которых фигурирует Порошенко. По словам генпрокурора Венедиктовой, 17 дел возбудил ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Порошенко стал подозреваемым по одному из уголовных дел.