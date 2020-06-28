Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил подумать над переносом даты празднования Дня конституции страны с 28 июня на 5 апреля, об этом он заявил во время видеообращения по случаю праздника.

День конституции на Украине празднуют 28 июня, в этот день в 1996 году Верховная рада Украины приняла конституцию страны.

«Украина — европейская страна с давними традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций мира — это Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского, которые Пилип Орлик подписал 310 лет назад (5 апреля 1710 года — ред.). Возможно, настало время перенести День конституции на 5 апреля?» — заявил Порошенко. Видео опубликовано в его Telegram.

В качестве примера он привел Польшу, которая отмечает День конституции 3 мая в честь конституции Речи Посполитой, утвержденной в 1791 году.

Филипп Орлик — ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы, перешедшего на сторону шведского короля Карла XII во время войны с Россией (1700-1721). По замыслу Орлика, Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года должен был принять Карл XII после победы в Северной войне. Это стало бы платой за помощь казаков против России. В документе провозглашалась независимость Малороссии от Российского царства и Речи Посполитой под протекцией короля Швеции. После поражения Швеции и заключения Ништадтского мира документ, составленный Орликом, в силу не вступил.