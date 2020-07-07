Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России.

«Двенадцатого июня 2014 года вы поздравляли Путина с Днем России. Я уверена. Это можно проверить», — сказала Верещук.

Порошенко несколько раз переспросил, правильно ли он услышал, на что получил утвердительный ответ. Во время рекламной паузы он подошел к Верещук и обвинил ее во лжи. В ответ депутат показала новость украинского канала «24», который, ссылаясь на Дмитрия Пескова, сообщил, что украинский президент поздравил Путина. Порошенко заявил, что эта информация не соответствует действительности, и обвинил Верещук в «распространении российской пропаганды».

Украинские политики, а также пользователи соцсетей активно комментируют этот инцидент. Некоторые обвиняют Верещук в клевете и «тиражировании пропаганды», другие считают, что Порошенко действительно поздравлял Путина, хотя на родине называл его «агрессором».

«У меня простой вопрос: а зачем Порошенко звонил Путину именно в День России 12 июня? Ни днем раньше, ни днем позже. Мне не удалось найти никаких следов опровержения от Порошенко или администрации президента факта поздравления, которые бы они делали в 2014 году», — написал в Facebook депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко.

Депутат от фракции Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев считает, что Верещук сделала такое заявление в угоду Москве. «История со специфическим депутатом от «Слуги народа» Верещук и ее упреками Порошенко в результате доказала только одно: «измена» прошлых лет происходила из Москвы, так же как и главные ее источники-распространители — «зрадофилы», — утверждает он в Facebook.

На сайте президента Украины сообщения о таком разговоре Порошенко и Путина нет, так как все новости там только с июля прошлого года и касаются исключительно Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 12 июня 2014 года действительно сообщал, Путин и Порошенко провели телефонный разговор и украинский президент поздравил российского лидера с национальным праздником — Днем России.