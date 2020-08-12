Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по «Люблинскому треугольнику» (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.

«Призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по «Люблинскому треугольнику» назначить специального представителя по Белоруссии, который должен активно содействовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашей страны в регионе», — говорится в заявлении Порошенко, которое обнародовано в Telegram-канале экс-президента в среду.

Он также призвал власти Белоруссии прекратить насилие, освободить заключенных и объявить досрочные президентские выборы в стране.

«Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим изменениям в стране… Считаю, что белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих, прекратить политическое преследование оппонентов… Объявить проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии с широким привлечением БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы», — добавил Порошенко.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.