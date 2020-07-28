Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится возбужденным против него делом в связи с получением томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Из десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви Украины… На ключевых должностях в офисе президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви на Украине», — сказал Порошенко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook во вторник по случаю Дня Крещения Руси.

По его словам, власти заблокировали закон, который обязывает переименовать Украинскую православную церковь. Кроме того, власти игнорируют закон, который наделил общины правом свободного перехода к ПЦУ, считает Порошенко.

Он добавил, что после Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь. «Поздравляю каждого украинца на Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины и желаю крепкой веры в победу нашего государства и процветание украинского народа», — добавил экс-президент.

Ранее Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической — ред.) Православной церкви Украины» (ПЦУ). Позже в Госбюро расследований подтвердили наличие дела против Порошенко из-за получения томоса.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.