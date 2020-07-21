Усложнить процедуру получения кредитов советуют эксперты Российской общественной инициативы. Прежде чем идти в банк за деньгами, заемщику предложат отметиться в специальной базе через МФЦ или портал госуслуг.

Такие меры активисты считают необходимыми для борьбы с мошенниками, которые берут кредиты на подставных лиц. В результате ничего не подозревающий гражданин спустя месяцы или годы узнает, что его личные данные были перехвачены аферистами, а сам он должен банку крупную сумму. Чтобы усложнить жизнь махинаторам, авторы инициативы предложили внедрить систему подтверждения волеизъявления заемщика. Как только банк предварительно одобрит кредит по телефону или через Интернет, клиент должен будет отправиться в МФЦ или зайти на портал госуслуг и заполнить заявление. Так будет зафиксировано его реальное желание взять деньги в долг. По мнению общественников, такой механизм станет надежной защитой от кредитов без ведома заемщика. Причем на портале подтвердить свое намерение и личность можно будет только в отношении небольших сумм. Авторы предусмотрели и совсем неприятный сценарий: у гражданина похищен и паспорт, на который можно взять липовый кредит, и смартфон с приложение «Госуслуги». В этом случае, если займ предполагается взять наличными или оформить кредитную карту на 20 тысяч рублей, рекомендуется совершить личный визит в МФЦ. Как только данные о потенциальном заемщике попадут в базу, система выдаст ему уникальный код. Без него деньги банковские клерки не дадут. Раздавать кредиты в обход нового правила банкирам будет невыгодно. Авторы предлагают прописать в Гражданском кодексе, что в таком случае кредитор лишается права взыскивать долг через суд и коллекторов.